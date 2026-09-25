SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 100.00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.000 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 128.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’284.00 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 28.40 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch