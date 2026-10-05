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Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464

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Lukrative Groupe Minoteries SA-Investition? 05.10.2026 10:02:19

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: Wäre eine Anlage in Groupe Minoteries SA vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Groupe Minoteries SA-Einstiegs gewesen.

Groupe Minoteries
223.04 CHF 4.27%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Groupe Minoteries SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 226.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44.248 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 9’911.50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 224.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.88 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Groupe Minoteries SA belief sich zuletzt auf 74.02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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