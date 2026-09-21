SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren angefallen

Am 21.09.2021 wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 414.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.242 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 54.11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 224.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45.89 Prozent.

Der Börsenwert von Groupe Minoteries SA belief sich jüngst auf 73.89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch