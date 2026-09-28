SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet

Am 28.09.2016 wurde das Groupe Minoteries SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 321.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.110 Groupe Minoteries SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 230.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715.40 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 715.40 CHF, was einer negativen Performance von 28.46 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 75.92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch