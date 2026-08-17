Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 284.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.521 Anteile im Depot. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Anteile wären am 14.08.2026 802.82 CHF wert, da der Schlussstand 228.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19.72 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 75.10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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