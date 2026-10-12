Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Groupe Minoteries SA-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 276.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.362 Groupe Minoteries SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.16 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 09.10.2026 auf 224.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.84 Prozent verringert.
Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 74.02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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