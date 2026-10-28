SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1’650.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.061 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 156.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2’580.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56.36 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch