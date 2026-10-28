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|Rentable Graubuendner Kantonalbank-Anlage?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Graubuendner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1’650.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.061 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 156.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2’580.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56.36 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1.91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank
Analysen zu Graubuendner Kantonalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Graubuendner Kantonalbank am 28.10.2026
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