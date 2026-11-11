SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 11.11.2016 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1’394.00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.174 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’651.36 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 10.11.2026 auf 2’600.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 86.51 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch