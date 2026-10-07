SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Graubuendner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 1’530.00 CHF wert. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.065 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 167.32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2’560.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67.32 Prozent zugenommen.

Am Markt war Graubuendner Kantonalbank jüngst 1.88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch