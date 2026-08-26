Graubuendner Kantonalbank Aktie 134020 / CH0001340204
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 1’740.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.057 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 2’480.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142.53 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 42.53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Graubuendner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 1.83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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