SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.08.2023 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Graubuendner Kantonalbank-Anteile 1’650.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.061 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2’370.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.64 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.64 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1.76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch