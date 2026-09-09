SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Graubuendner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1’530.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.536 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2’630.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’189.54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.90 Prozent vermehrt.

Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1.98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch