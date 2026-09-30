SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1’710.00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.848 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’263.16 CHF, da sich der Wert einer Graubuendner Kantonalbank-Aktie am 29.09.2026 auf 2’610.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52.63 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich jüngst auf 1.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch