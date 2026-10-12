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Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655

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Glarner Kantonalbank-Performance 12.10.2026 10:02:29

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Glarner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Glarner Kantonalbank
25.02 CHF 0.05%
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Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.088 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (25.10 CHF), wäre das Investment nun 880.70 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 880.70 CHF, was einer negativen Performance von 11.93 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 339.32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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