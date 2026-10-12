Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Glarner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.088 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (25.10 CHF), wäre das Investment nun 880.70 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 880.70 CHF, was einer negativen Performance von 11.93 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 339.32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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