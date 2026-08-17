SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 342.466 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 8’698.63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25.40 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 8’698.63 CHF entspricht einer negativen Performance von 13.01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Glarner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 342.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch