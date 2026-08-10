SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.10 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 41.494 Glarner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 25.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’041.49 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 338.49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch