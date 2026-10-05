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Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655

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Lukrative Glarner Kantonalbank-Investition? 05.10.2026 10:02:19

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Glarner Kantonalbank
25.71 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.255 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 109.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25.70 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 9.36 Prozent.

Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 347.40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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