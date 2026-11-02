SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 22.90 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.668 Glarner Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’122.27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12.23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glarner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 346.84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch