SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Georg Fischer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Georg Fischer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.366 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 56.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.78 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23.22 Prozent gesunken.

Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.61 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch