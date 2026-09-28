Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 28.09.2025 wurden Georg Fischer-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 61.85 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.617 Georg Fischer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 93.69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 57.95 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.31 Prozent abgenommen.
Am Markt war Georg Fischer jüngst 4.75 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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