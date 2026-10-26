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|Profitabler Georg Fischer-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 26.10.2025 wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Georg Fischer-Aktie letztlich bei 58.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.241 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 56.35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 971.55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 2.84 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Georg Fischer eine Börsenbewertung in Höhe von 4.62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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