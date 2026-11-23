Vor 1 Jahr wurden Georg Fischer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 51.55 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investierten, hätten nun 193.986 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’853.54 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 20.11.2026 auf 55.95 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.54 Prozent angewachsen.

Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.58 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch