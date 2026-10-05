SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.10.2023 wurden Georg Fischer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50.45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.822 Georg Fischer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers auf 57.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’141.72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 14.17 Prozent vermehrt.

Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.73 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch