SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren eingefahren

Am 21.09.2016 wurden Georg Fischer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41.05 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Georg Fischer-Papier investiert hätte, hätte er nun 243.605 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’471.38 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 18.09.2026 auf 55.30 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 34.71 Prozent.

Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4.53 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch