SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Georg Fischer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43.50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie investierten, hätten nun 2.299 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133.91 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 16.10.2026 auf 58.25 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 33.91 Prozent.

Georg Fischer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch