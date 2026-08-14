GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GAM-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1.34 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 748.839 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.08 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59.91 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 59.91 CHF entspricht einer negativen Performance von 94.01 Prozent.
Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 89.00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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