SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen GAM-Anteile letztlich bei 8.54 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117.058 GAM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.41 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 30.04.2026 auf 0.08 CHF belief. Mit einer Performance von -99.06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 83.16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch