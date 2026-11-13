SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.11.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.90 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in GAM-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’448.744 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.92 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99.13 Prozent abgenommen.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 65.70 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch