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13.11.2026 10:02:23
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in GAM gewesen.
Am 13.11.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.90 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in GAM-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’448.744 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.92 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99.13 Prozent abgenommen.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 65.70 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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GAM am 13.11.2026
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