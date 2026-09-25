GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades GAM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0.14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7’142.857 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 492.86 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 24.09.2026 auf 0.07 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 50.71 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 76.99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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