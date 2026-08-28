SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor einem Jahr verloren

Am 28.08.2025 wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0.10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 975.610 GAM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78.05 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 27.08.2026 auf 0.08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21.95 Prozent.

Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 88.47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch