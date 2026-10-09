Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’772 1.0%  SPI 19’532 1.0%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’114 1.2%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 6’189 1.0%  Gold 4’187 1.3%  Bitcoin 68’627 1.1%  Dollar 0.8308 -0.1%  Öl 103.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
MTU Aero Engines-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets gibt Rheinmetall-Aktie Outperform
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BMW-Aktie freundlich: Dienstwagen-Angebot für AfD gestrichen
GEA-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Suche...
ETF Sparplan

GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender GAM-Einstieg? 09.10.2026 10:02:31

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen GAM-Einstiegs gewesen.

GAM
0.07 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.10 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 90.603 GAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.34 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 08.10.2026 auf 0.07 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 93.66 Prozent.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 81.09 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten