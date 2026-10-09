GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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|Lohnender GAM-Einstieg?
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen GAM-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.10 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 90.603 GAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.34 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 08.10.2026 auf 0.07 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 93.66 Prozent.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 81.09 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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