SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.10 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 90.603 GAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.34 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 08.10.2026 auf 0.07 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 93.66 Prozent.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 81.09 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch