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GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

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Lukrative GAM-Investition? 18.09.2026 10:02:29

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen GAM-Investment verlieren können.

GAM
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Am 18.09.2016 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6.35 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.751 GAM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.10 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 17.09.2026 auf 0.07 CHF belief. Mit einer Performance von -98.90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war GAM zuletzt 77.90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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