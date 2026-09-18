GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen GAM-Investment verlieren können.
Am 18.09.2016 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6.35 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.751 GAM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.10 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 17.09.2026 auf 0.07 CHF belief. Mit einer Performance von -98.90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war GAM zuletzt 77.90 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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