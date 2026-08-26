SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Galenica-Papier an diesem Tag bei 84.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Galenica-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.820 Galenica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 985.22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.48 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Galenica belief sich zuletzt auf 4.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch