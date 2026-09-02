SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Galenica-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 69.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Galenica-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 143.885 Galenica-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 11’956.83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83.10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.57 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Galenica eine Marktkapitalisierung von 4.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch