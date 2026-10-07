SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Galenica-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.083 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’251.89 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 06.10.2026 auf 83.00 CHF belief. Mit einer Performance von +25.19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Galenica bezifferte sich zuletzt auf 4.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch