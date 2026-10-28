SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67.05 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.914 Galenica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (88.10 CHF), wäre das Investment nun 1’313.94 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31.39 Prozent gesteigert.

Am Markt war Galenica jüngst 4.39 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch