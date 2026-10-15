Fundamenta Real Estate Aktie 4582551 / CH0045825517
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fundamenta Real Estate-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Fundamenta Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 17.44 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 57.349 Fundamenta Real Estate-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 17.10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 980.66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.93 Prozent verringert.
Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 579.21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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