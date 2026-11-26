Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19.59 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 51.058 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers auf 16.70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 852.66 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.73 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 567.62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch