SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Fundamenta Real Estate-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20.19 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 495.412 Fundamenta Real Estate-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Anteile wären am 30.09.2026 8’298.15 CHF wert, da der Schlussstand 16.75 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17.02 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 574.21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch