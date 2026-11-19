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19.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fundamenta Real Estate-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Fundamenta Real Estate-Anteile bei 16.19 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 6.177 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 104.40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16.90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.40 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Fundamenta Real Estate einen Börsenwert von 576.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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