SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet

Am 09.10.2021 wurde die Forbo International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’754.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0.570 Forbo International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Forbo International-Aktie auf 893.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 509.12 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.09 Prozent abgenommen.

Am Markt war Forbo International jüngst 1.29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch