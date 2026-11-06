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06.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Forbo International-Aktie 1’852.00 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.400 Forbo International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 886.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’784.02 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52.16 Prozent.
Forbo International war somit zuletzt am Markt 1.28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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