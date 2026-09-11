SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Forbo International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Forbo International-Anteile letztlich bei 1’946.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.051 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 959.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.72 Prozent verringert.

Am Markt war Forbo International jüngst 1.40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch