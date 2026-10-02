SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Forbo International-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’122.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0.089 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 919.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18.09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Forbo International eine Marktkapitalisierung von 1.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch