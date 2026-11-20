Die Forbo International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Forbo International-Papier bei 684.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.462 Forbo International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’247.08 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 19.11.2026 auf 853.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 24.71 Prozent.

Insgesamt war Forbo International zuletzt 1.23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch