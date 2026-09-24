SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Flughafen Zürich-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Flughafen Zürich-Anteile an diesem Tag bei 235.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.244 Flughafen Zürich-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Flughafen Zürich-Papiers auf 203.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861.63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13.84 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 6.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch