Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Investoren gebracht.
Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 181.70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investierten, hätten nun 5.504 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’126.03 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12.60 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Flughafen Zürich einen Börsenwert von 6.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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