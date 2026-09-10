SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Flughafen Zürich-Anteile an diesem Tag 151.00 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 66.225 Flughafen Zürich-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 13’496.69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 203.80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 34.97 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Flughafen Zürich betrug jüngst 6.40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch