Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Flughafen Zürich-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 183.40 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investierten, hätten nun 5.453 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 190.10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’036.53 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.65 Prozent erhöht.
Am Markt war Flughafen Zürich jüngst 5.88 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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