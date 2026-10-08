Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Flughafen Zürich-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 167.60 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hat, hat nun 0.597 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.48 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 07.10.2026 auf 190.20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 13.48 Prozent gleich.
Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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